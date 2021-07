Prefeitura de Benjamin Constant promove cadastro para emissão de carteiras de artesãos

Na tarde dessa segunda-feira (26), a Prefeitura de Benjamin Constant e representantes da Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), do Governo do Amazonas, realizaram a ação de cadastro para emissão de carteiras para artesãos. O objetivo é prosseguir com o apoio e valorização do artesanato como economia criativa, para gerar renda e manter as tradições dos povos indígenas e ribeirinhos.

A ideia dessa ação é possibilitar uma série de benefícios aos empreendedores locais. Com a emissão da carteira, os artesãos poderão fazer parte do Cadastro Nacional e ter acesso a linhas de crédito.

Na ocasião, também foi realizada uma reunião para planejamento de ações de incentivo e fomento ao artesanato. Dentro dessa iniciativa, o projeto Laboratório Competitivo visa capacitar os artesãos e orientá-los quanto a melhorias de produtos, formação de preço e marketing digital.

A programação se estende até terça-feira(27) pela zona rural de Benjamin Constant. Será realizada a atualização cadastral nas comunidades indígenas de Filadélfia, Porto Cordeirinho e Bom Caminho. Nessa incursão pelo interior de Benjamin Constant também será feito o planejamento do projeto Laboratório Competitivo, em parceria com o SEBRAE.

Fonte: Ascom BC