Prefeitura de Benjamin Constant promove a educação ambiental na zonal rural

Na quarta-feira, 26 de março, foi lançada a programação da Semana do Meio Ambiente na comunidade indígena de Feijoal. A semana do meio ambiente será celebrada de 31 de junho a 5 de maio em Benjamin Constant, mas a Administração Municipal já vem desenvolvendo várias atividades relacionadas ao tema.

Na escola indígena Marechal Rodon, os alunos tiveram a oportunidade de participar de oficinas de artes, exposição de artesanato, apresentações de música e poesia. A gestora Gláucia Gomes Carneiro destaca o caráter de conscientização dessas atividades em Feijoal. “Os professores orientam de que forma podem ser utilizados os materiais reciclados, ensinam a separar o lixo. Os alunos estão muito interessados pela questão do meio ambiente, que já é naturalmente valorizada pela nossa cultura indígena”, afirmou Gláucia.

Da parceria entre a Secretaria do Meio Ambiente (SEMAS) e a Secretaria de Educação (SEMED) surgiu o projeto “Áreas de Preservação”, onde os alunos cultivam plantas medicinais, espécies nativas e hortaliças, em locais próximos às escolas. A Escola de Feijoal também foi contemplada com a “Navegação Literária”, onde a leitura é estimulada através de temas regionais.

Mesmo diante da Pandemia, a Administração Municipal está conseguindo manter a programação da Semana do Meio Ambiente de forma segura, respeitando os protocolos sanitários e de distanciamento. O lema desse ano é Meu Meio, Meu Ambiente, e as atividades serão realizadas tanto pela Rádio Escola: Nas Ondas do Conhecimento, como nas unidades de ensino de Benjamin Constant.

Fonte: Secom BC