Prefeitura de Benjamin Constant lança Projeto Prato Humanitário para levar segurança alimentar a pessoas em situação de rua

A Prefeitura de Benjamin Constant, por meio da Secretaria de Assistência Social do município, lança, na próxima quinta-feira (26), o Projeto Prato Humanitário, que vai oferecer refeições gratuitas a pessoas em situação de rua que se encontram em extrema situação de vulnerabilidade social. O evento de lançamento do programa vai acontecer às 17h, na Feira do Produtor Rural.

De acordo com o prefeito David Bemerguy, o projeto é de uma importância social sem tamanho. “Pensamos no Prato Humanitário para que as pessoas em extrema vulnerabilidade social possam fazer suas refeições em um ambiente acolhedor, de forma segura. Tudo muito planejado, pensado para que a refeição seja um momento de cuidado com o outro”, disse.

As refeições serão produzidas na Secretaria de Assistência Social e os beneficiários poderão consumi-las na Feira do Produtor. Os pratos serão de elevado teor nutricional e definidos com auxílio de um nutricionista, que vai elaborar receitas com carnes, peixes, frango, além de diversos tipos de acompanhamentos, serão provenientes da agricultura familiar.

Segundo a secretária de Assistência Social, Jhonah Melly, os beneficiários foram definidos após um criterioso levantamento de quem se encontra em situação de extrema vulnerabilidade social. Além disto, o projeto acontece em parceria com a Secretaria de Educação e Secretaria de Saúde do Município.

Os alimentos serão provenientes da agricultura familiar, por meio de uma parceria com a Secretaria de Produção de Benjamin Constant. “É uma cadeia de forma intersetorial que vai fazer com que todos sejam beneficiados, do produtor até quem vai comer aquele alimento. Com isso, estaremos gerando renda para as famílias do município”, completou Jhonah.