Prefeitura de Benjamin Constant comemora o sucesso do Projeto Rádio Escola

Nessa terça-feira (21/12), a Prefeitura de Benjamin Constant, por meio da Secretaria Municipal de Educação, prestou uma homenagem especial a todos os profissionais envolvidos no Projeto Rádio Escola: Nas Ondas do Conhecimento. O evento marcou a conclusão das atividades da Rádio Escola nesse ano letivo, e celebrou as conquistas dessa inciativa que beneficiou mais de 10 mil estudantes durante a Pandemia. A confraternização contou com a presença das equipes que viabilizaram o projeto, incluindo professores mediadores, gestores e responsáveis pela confecção das apostilas.



Segundo o prefeito de Benjamin Constant, David Bemerguy, o Projeto Rádio Escola superou todas as expectativas. “Durante a Pandemia, conseguimos oferecer ensino remoto a toda zona urbana e rural, sem deixar nenhum aluno para trás. Além disso, mantivemos a qualidade no processo de aprendizagem. No retorno das aulas presenciais, utilizamos a Rádio Escola como um complemento dos conteúdos da sala de aula. Ou seja, foi um projeto exitoso em todos os sentidos”, declarou David.



A secretária de educação de Benjamin Constant, Antônia Rodrigues, conta que o Projeto Rádio Escola terá continuidade em 2022. Ele funcionará com uma nova roupagem, atendendo a programas específicos, como ensino integral, Educação de Jovens e Adultos e de fortalecimento da educação indígena. Com base nessa experiência bem sucedida, a SEMED seguirá com a modalidade híbrida para garantir a qualidade de ensino e acessibilidade aos grupos atendidos.



Antônia Rodrigues lembra que essa iniciativa gerou uma repercussão positiva e projetou Benjamin para além das fronteiras do município. “Foi grande a nossa felicidade em ter nosso projeto reconhecido pela Assembleia Legislativa, pela Câmara dos Vereadores e pela Universidade Federal do Amazonas. Recebemos moções e medalhas pelo desenvolvimento da Rádio Escola. Além disso, a imprensa estadual e nacional noticiaram a importância que o projeto teve nesse período tão crucial”, finalizou.

Deixe Sua Curtida Curtir Amei Haha Uauu Triste Grrr