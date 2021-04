Prefeitura de Benjamin Constant anuncia vacinação dos profissionais de educação

O prefeito de Benjamin Constant, David Bermerguy, anunciou a vacinação dos profissionais de educação contra a Covid-19. A imunização será para todos os professores e funcionários que atuam na rede pública, incluindo escolas municipais, escolas estaduais e UFAM. A vacinação será na sexta-feira, 16 de abril, das 8h às 16h nas escolas CESBI, Graziela e Chagas de Almeida.

Nessa etapa, a imunização será apenas para os profissionais que atuam na rede pública de ensino em Benjamin Constant. O PNI municipal já possui a lista completa, que servirá de base para a vacinação de sexta-feira. A previsão é de que sejam imunizadas mais de 950 pessoas. Os profissionais da rede privada de ensino serão contemplados em outro momento, em data a ser definida.

A vacinação dessa etapa vai além dos professores. A coordenadora do PNI Municipal, Sandy Graça, lembra que imunização é para todos os servidores das escolas: “Todos os profissionais que trabalham na rede de educação pública serão imunizados nessa sexta-feira, incluindo serviços gerais, porteiros e vigias”, esclarece. A Secretária municipal de educação, Antônia Rodrigues, está otimista em relação à vacinação. “Isso nos abre a possibilidade real de retornarmos às aulas presenciais, com todos estudantes da rede municipal de ensino, a partir do mês de junho”, concluiu.

O prefeito David Bemerguy, destaca que a vacinação dos profissionais de educação representa um momento importante no Plano Municipal de Imunização. Segundo ele, essa etapa atenderá a um grande público e para isso foi necessário um trabalho de planejamento. “Temos a reserva de vacinas garantida para atender todo o segmento. Isso vai trazer mais uma dose de esperança para esses profissionais, o que nos dá segurança para voltarmos com as aulas presencias.” finalizou.

Fonte: Secom BC