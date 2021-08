Prefeito interino, Plínio Cruz, participa da solenidade de abertura dos trabalhos na Câmara Municipal

Na manhã desta terça-feira (03/08), o prefeito interino, Plínio Cruz, participou da solenidade de abertura dos trabalhos do Legislativo na Câmara Municipal de Tabatinga.

Em seu discurso, Plínio Cruz agradeceu aos vereadores pelo convite e parabenizou a casa legislativa, destacando a importância do trabalho de cada vereador, visando melhorias na qualidade de vida do povo de Tabatinga.

Além disso, falou sobre as ações que estão sendo realizadas na área da limpeza urbana e infraestrutura, que, no verão, são intensificadas. Mais de 14 ruas (3.8km) serão concretadas por meio do convênio Federal.









“Na área da Saúde, a gestão irá construir mais duas UBS, e destaco o trabalho dos profissionais que atualmente estão na Unidade Básica de Saúde Dr. Cleubi Cícero, bairro Vila Paraíso, atendendo nos fins de semana melhorando a qualidade do serviço e a demanda da população” ressaltou o prefeito Interino.



Fonte: Secom PMT