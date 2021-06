Prefeito de Tabatinga recebe Moção de Reconhecimento do Poder Judiciário por avanço na vacinação

O prefeito de Tabatinga, Saul Bemerguy, recebeu uma Moção de Reconhecimento assinada pelos juízes Edson Rosas Neto e Bárbara Marinho Nogueira, da Comarca de Tabatinga, por conta do avanço no plano de vacinação contra a covid no município.

De acordo com ofício, emitido na última segunda-feira (21), pelo Poder Judiciário do Estado do Amazonas, os magistrados citaram os esforços de todos os agentes responsáveis pela vacinação em massa da população de Tabatinga, que atingiu nesta semana os indivíduos maiores de 18 anos.

“Me sinto muito orgulhoso por conseguir avançar na vacinação da população. Gratidão a Deus por isso. Mas quero deixar claro que esse reconhecimento é para cada servidor municipal que se esforça, diariamente, para fazer com que os cidadãos tabatinguenses sejam imunizados”, agradeceu o prefeito Saul Bermerguy.

Os magistrados citaram que a vacinação “contribui, significativamente para a preservação de vidas e para a efetiva prestação jurisdicional com o retorno gradual das atividades presenciais”.

Dados do vacinômetro da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) de Tabatinga, apontam que, até o último dia 14, mais de 17 mil primeiras doses de vacina foram aplicadas, sendo que 11,8 mil pessoas já receberam a segunda dose.

O prefeito Saul Bemerguy reforçou que ainda é importante seguir medidas como distanciamento e uso de máscara para evitar a circulação do jogo coronavírus. “Vamos continuar nos cuidando. Se cada um fizer a sua parte, logo a pandemia vai acabar. Use máscara, use álcool em gel e evite aglomerações”, finalizou.

Fonte: Secom PMT