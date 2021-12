Prefeito de Benjamin Constant, David Bemerguy, ganha medalha Ruy Araújo

O prefeito de Benjamin Constant, David Bemerguy, ganhou, nesta sexta-feira (3/12), na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), a medalha Ruy Araújo, maior outorga concedida pela casa a projetos de relevância no Estado. O prefeito recebe o reconhecimento pela criação do Projeto ‘Nas ondas do conhecimento’ que garantiu a educação dos alunos durante a pandemia. A medalha foi concedido pelo deputado estadual Wilker Barreto.

“Me sinto honrado e muito feliz pela oportunidade de receber a medalha Ruy Araújo em reconhecimento ao trabalho que desenvolvi à frente da Prefeitura de Benjamin Constant com a realização do Programa Rádio Escola. Receber essa homenagem é motivo de orgulho não apenas para mim, mas também para todos os benjaminenses, que entenderam a importância de mantermos a educação mesmo durante a pandemia”, declarou o prefeito.

De acordo com o prefeito Bemerguy, como gestor público ele tem buscado olhar para as necessidades e para o bem-estar da população de Benjamin Constant e tem um carinho especial por essas crianças e jovens estudantes, que são o futuro da cidade. “Por isso, exalto os esforços da Secretaria Municipal de Educação no sentido de buscar alternativas para evitar que os alunos ficassem sem aulas durante esse período tão difícil que atravessamos em nossa história”, disse.

Outro detalhe, é que a secretaria educação do município também atendeu aos estudantes ticunas. “A população indígena representa um terço da nossa população, em especial, os da etnia ticuna. E produzimos materiais na língua portuguesa e em ticuna para que todos fossem contemplados”.

Homenagem – O deputado estadual Wilker Barreto destacou o empenho do prefeito e da equipe da Secretaria Municipal de Educação em Benjamin Constant para manter a educação em um período tão conturbado de pandemia.

Em seu discurso, o deputado estadual Belarmino Lins destacou que o modelo do projeto ‘Nas ondas do conhecimento’, instalado em Benjamin Constant, deve ser copiado por outros gestores.