Prefeito David Bemerguy acompanha o senador Eduardo Braga durante visita a Benjamin Constant

O prefeito David Bemerguy (MDB) recebeu o senador Eduardo Braga, que esteve em visita oficial a Benjamin Constant neste no mês de novembro. Também faziam parte da comitiva o deputado estadual Dermilson Chagas, os deputados federais Delegado Pablo e Silas câmara, além do presidente estadual do Cidadania, Jesus Alves. Eles participaram de reunião no Polo Indígena de Filadélfia, que centraliza outras 23 comunidades do município. Na ocasião, as lideranças levaram propostas e projetos aos parlamentares.

O prefeito David Bemerguy destacou a participação dos representantes de todas as 62 comunidades rurais que fazem parte do município de Benjamin Constant. “Agradecemos a presença e o carinho de todos. Há pessoas do polo de Filadélfia, mas também vieram caciques e líderes de comunidades mais distantes, como Porto Alegre, Canaã e da Ilha do Aramaçá”, declarou.





Já na zona urbana, o senador Eduardo Braga visitou o Bairro que leva o seu nome, e que será totalmente pavimentado por meio de emendas de sua autoria. A comitiva passou ainda pelas ruas recém pavimentadas do Bairro Colônia, também beneficiadas com emendas do parlamentar. “Essas ruas concretadas, além dos investimentos na saúde, entre outros, são emendas e recursos nossos, produzidos no Governo Federal, na parceira com o prefeito David”, disse o Senador.

Na hora do almoço, Eduardo Braga participou de um encontro com lideranças políticas, religiosas e comunitárias de Benjamin Constant. O Prefeito exaltou a importância da cooperação entre municípios e parlamentares que atuam na Capital Federal. “Através do Senador Eduardo Braga, e de outros companheiros nossos no Congresso Nacional, é que conseguimos, ao longo dos últimos cinco anos, transformar e melhorar a vida da população de Benjamin”, afirmou David.

Para finalizar sua passagem pelo município, Eduardo Braga esteve na confraternização do Bom de Luta, projeto social e esportivo da Prefeitura de Benjamin Constant. O parlamentar conheceu os atletas que têm alcançado resultados expressivos em competições nacionais e internacionais de Luta Olímpica. “Eu quero agradecer ao David, aos vereadores e toda a equipe de governo, que trabalham de forma organizada. Agradeço também ao povo de Benjamin Constant, com quem eu tenho uma relação de carinho, amor e gratidão”, finalizou Eduardo.