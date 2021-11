Novembro Azul: como combater o preconceito entre os homens para o exame de toque

Preconceito e falta de informação que continuam custando várias vidas; o câncer de próstata tem sua cura possível principalmente mediante o diagnóstico precoce

A campanha ‘Novembro Azul’ busca encorajar os homens a quebrar um tabu há muito tempo presente na sociedade, incentivando-os na procura pelo profissional de saúde antes que o câncer de próstata já esteja avançado demais. Visto que a maioria deles só procura um médico quando já está doente, atualmente a doença atinge 1 a cada 8 homens no Brasil.

De acordo com o diretor de oncologia do Sistema Hapvida, Dr. Alexandre Gomes, o assunto permanece sendo um problema entre os pacientes masculinos. “A gente entra nesse tabu que os homens ainda têm em fazer o exame do toque, muitos acham que vão ficar ‘menos masculinos’, ou coisas do tipo. No entanto, a gente tem que entender que o exame mais importante para se detectar um tumor de próstata, ainda mais na fase inicial, é pelo toque retal”.

O médico destaca a orientação recomendada pelos órgãos de saúde, e sobre a importância deste exame. “Então, o Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira de Urologia, recomendam que homens a partir dos 50 anos procurem seu urologista para ser realizado este tipo de exame anualmente. Se for em caso de homens negros, ou histórico familiar de câncer de próstata, deve ser iniciada a prevenção aos 45 anos. É um exame que salva vidas, e o importante realmente é ter saúde”.

Mesmo na ausência de sintomas, homens com a idade mencionada devem ir ao urologista para conversar sobre o exame de toque retal, somente ele permite ao médico avaliar as alterações da glândula, como endurecimento e presença de nódulos suspeitos, sobre o exame de sangue PSA (antígeno prostático específico).

Em casos de tumores de baixa agressividade, há a opção da vigilância ativa, na qual periodicamente se faz um monitoramento da evolução da doença intervindo se houver progressão da mesma.

Sobre a Clinimagem

Clinimagem: a clínica de especialidades em Tabatinga tem como objetivo, trazer novas opções para o bem-estar e saúde dos pacientes. Contamos com profissionais experientes no setor e nos orgulhamos de atuar dentro dos melhores padrões éticos, com planejamento customizado de acordo com a necessidade de cada cliente. Desejamos a excelência e por ela nos esforçamos, a começar pelo relacionamento interpessoal de toda equipe, pois acreditamos que educação, afeto e simpatia e simplicidade são elementos fundamentais ao trato humano. Somos assim e te convidamos a fazer parte de nossa história de plenitude, sucesso e segurança.

EXAMES REALIZADOS:

Consulta Ginecológica

Consulta Pré-natal

Colposcopia

Exame Abdômen Total e Superior

Exame de Próstata

Exame de Mamas

Exame Obstétrico

Exame Morfológico

Exame Transvaginal

Exame Pélvico

Exame Doppler em Ginecologia e Obstetrícia

Exame Tireoide

CLINIMAGEM TAMBÉM OFERECE:

Fonoaudióloga todas as quintas.

Psicóloga, todas as quintas feiras.

Ginecologista e Ultrassonografista, atendendo de segunda a sábado.

Ortopedista

Nutricionista

AGENDAMENTO DE CONSULTAS:

(97) 3412-2806 / (97)99171-4642 / (97) 98123-1880.

Estamos na Rua Aires da Cunha, 27, Portobrás-Tabatinga-Amazonas.

Facebook: https://www.facebook.com/clinimagemmarones.com.br/