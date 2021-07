Leticia (CO.), divulga programação do Festival da Confraternidade Amazônica

A Prefeitura de Leticia (Colombia), que faz fronteira seca e fluvial com Tabatinga (Brasil), divulgou a programação cultural e esportiva do XXXIII Festival da Confraternidade Amazônica.

O evento inicia no proximo dia 15 de julho, com o tradicional Desfile de Carros (carroças) a partir das 15h. A noite, tem a abertura oficial do festival com a noite indigena.

Já no dia 16, a prefeitura realiza Desfiles Náuticos as 7h da manha e Jornada Animal as 14h. Encerrando o segundo dia, a Noite do Brasil.

Na fanpage da Alcadia de Leticia, a organização do evento diz que o festival vai ser semipresencial, com os cuidados necessários: Este ano o nosso XXXIII Festival da Confraternidade Amazônica será realizado de forma semi presencial, resgatando as atividades mais relevantes e permitidas com um aforo máximo 75 % de acordo com o estipulado na Resolução 777 de 2 de junho de 2021. Sua participação responsável, com auto cuidado e distanciamento é fundamental para o bom desenvolvimento do Festival. Vamos apoiar a reativação econômica da nossa região, lembrando que a saúde é o mais importante.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:

Fonte: https://otambaqui.com.br/