Juliana Anaia de Oliveira do bairro GM3, é a nova Miss Tabatinga 2021

A Prefeitura Municipal de Tabatinga através da secretaria de Cultura e Turismo, realizou neste fim de semana, 15/05/21, a final do concurso Miss Tabatinga 2021.

10 belíssimas candidatas participaram do evento, mostrando toda beleza, simpatia, elegância e desenvoltura na passarela.

Em uma disputa acirrada, os jurados chegaram ao resultado:

1º lugar: Juliana Anaia de Oliveira do bairro GM3;

2º lugar: Giovanna Lopes Lima do bairro Ibirapuera;

3º lugar: Ana Carla Soares Lucas do Dom Pedro I.

Fonte: Secom PMT