Jucea e Prefeitura de Tabatinga projetam evolução da Redesim no município

O prefeito Saul e o vice-prefeito Plínio Cruz se reuniram na manhã desta segunda-feira, 10/05/21, com a vice presidente da JUCEA (Junta Comercial do Estado do Amazonas), Jacqueline Alfaia, e demais autoridades para falar sobre a descentralização da Redesim (Rede Empresarial Simplificada).

A Redesim é uma rede de sistemas informatizados e foi estabelecida para diminuir o tempo e o custo para o registro e a legalização das empresas, reduzindo a burocracia ao mínimo necessário.

“Este sistema Redesim facilitará a abertura de empresas, contribuindo com o crescimento do município através da otimização do tempo, atraindo novos investidores, além de gerar mais emprego e renda para os tabatinguenses” falou o prefeito Saul.

Fonte: Secom PMT