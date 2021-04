Inicia vacinação para faixa de 50 a 54 anos

Inicia neste sábado (3) a vacinação das pessoas de 50 a 54 anos, portadoras de diabetes mellitus, obesidade mórbida (IMC > 40) ou cardiopatias, doenças preexistentes priorizadas na etapa atual da campanha municipal de imunização contra a Covid-19. Os que se enquadram nessas condições de saúde e idade devem buscar um dos sete pontos de vacinação da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), em funcionamento das 9h às 16h, nas quatro zonas geográficas da capital.

“Manaus é a cidade que mais avança na inclusão de grupos prioritários na vacinação contra a Covid e esse ritmo será ainda mais acelerado com o aumento da disponibilidade de doses anunciado pelo Ministério da Saúde”, ressalta o prefeito David Almeida, que na última terça-feira já havia determinado a antecipação da vacina para o público de 55 a 57 anos, que será atendido de modo escalonado ao longo da semana.

A secretária municipal de Saúde interina, Aline Rosa Martins, informa que todos os usuários de 50 a 54 anos cadastrados até agora no “Imuniza Manaus” estão agendados, com a indicação de hora e local de atendimento. Quem ainda não fez o cadastro, pode acessar o sistema (https://imuniza.manaus.am.gov.br) e informar seus dados no campo “Comorbidades”. A consulta ao agendamento está disponível no mesmo link, na opção “Consultar 1ª dose”.

“Orientamos para o cadastro prévio porque, dessa forma, o atendimento é mais rápido e a possibilidade de erro de registro é muito menor. No entanto, a pessoa que não conseguiu se cadastrar pode se dirigir a um dos pontos de vacinação, que o cadastro será feito na hora e a vacina, aplicada”.

De acordo com Aline, até o início da última quinta-feira (1º), o “Imuniza Manaus” havia agendado oito mil usuários para receber a vacina no próximo sábado.

Para ser vacinada, a pessoa que se enquadra nas condições definidas deve apresentar laudo (original e cópia) que comprove a doença preexistente, além de documento de identificação com foto e CPF. No caso dos diabéticos, é válido como documento de comprovação, receita médica (original e cópia) do SUS ou da rede particular. E para os que têm obesidade mórbida, pode ser apresentada declaração (original e cópia) de comprovação de IMC (índice de massa corpórea) igual ou maior que 40, emitida por profissional médico ou por qualquer outro profissional da saúde, de nível superior, como enfermeiro, nutricionista, farmacêutico e educador físico.

Além dos que têm entre 50 e 54 anos, com uma das três doenças contempladas, a Semsa segue com a vacinação de primeira dose dos que têm entre 55 e 59 anos nas mesmas condições de saúde e dos que têm acima de 60 anos, que por algum motivo não puderam se vacinar antes.

