IMT realiza blitz de conscientização sobre o uso correto do capacete e máscara de proteção

A Prefeitura Municipal de Tabatinga, através do Instituto Municipal de Trânsito e Guarda Municipal está realizando Blitz de Conscientização sobre o uso correto do capacete e máscara de proteção.

Nesta quinta-feira, 27/05/21, a operação aconteceu na Avenida da Amizade, onde aquelas pessoas que foram abordadas sem o uso do capacete e máscara, foram instruídas a fazer o uso do equipamento de proteção individual e também regularizar sua documentação.

A prefeitura informou que está ação continuará durante os meses de junho e julho de 2021.

Fonte e Foto: Secom PMT