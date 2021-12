Hiper Kosto celebra seu aniversário com sorteio de muitos prêmios

Em uma tarde de alegria e descontração, o Hiper Kosto realizou nesta quinta-feira (22), sorteios de diversos prêmios em comemoração ao 4º aniversário do supermercado principal.



Conhecido por suas promoções durante todo o ano, o supermercado queridinho dos brasileiros na tríplice fronteira, entregou aos seus clientes diversos prêmios como eletrodomésticos, bicicleta, cestas de natal e mais de 120 bonos de $200.000 pesos.



“Está é uma forma de agradecimento aos nossos clientes pela preferência e confiança depositada em nossa empresa, ficamos felizes em entregar todos esses prêmios e ano que vem continuaremos com nossos sorteios e promoções” falou Oscar Jaramillo, gerente do Hiper Kosto.



Lembrando que o supermercado Hiper Kosto fica aberto todos os dias de 6am a 10pm.



Hiper Kosto Sas

https://www.facebook.com/233025830159760/posts/4330185503777085/?d=n