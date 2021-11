Halloween faz a alegria da criançada neste sábado (30/10) na tríplice fronteira!

“Trick trick Halloween, quiero dulces para mi”. Com essa frase, muitas crianças e adolescentes irão se divertir passeando pelo centro de Letícia-Co atrás de doces e guloseimas que serão distribuídos pelo comércio local para comemorar a data.

Como tradição nesta época do ano, o centro de Letícia-Co receberá neste sábado, 30/10/21, várias crianças, jovens e família em geral que vestirão sua melhor fantasia para celebrar o Halloween.

O supermercado Hiper Kosto como em todos os anos, comemora a data decorando os dois supermercados e fantasiando seus funcionários que atendem a clientela caracterizados com personagens e super heróis, onde posam para fotos e distribuem doces. O supermercado é um dos mais procurados pela impecável decoração, variedade de doces e ótimos preços!



















As apresentações artísticas e concursos ficam a cargo da organização da prefeitura de Letícia que sempre montam um palco no parque Santander, centro. Mesmo com zero casos de Covid-19 em Letícia e Tabatinga, continua sendo obrigatório o uso de máscara.

Para o público adulto, a festa fica por conta dos bares e boates de Tabatinga e Letícia que também aproveitam a data para investirem em decoração, promoções e concursos.