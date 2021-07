Governo do Amazonas avalia antecipação de segunda dose da vacina contra Covid-19

Os principais motivos são aumentar a parcela da população totalmente imunizada e evitar ultrapassar o prazo máximo de 12 semanas entre as doses

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) informou que o Estado está fazendo um levantamento estratégico para avaliar se é possível adiantar a aplicação da segunda dose de vacinas contra a Covid-19 em grupos prioritários previstos no plano operacional de vacinação. Medida já foi confirmada em pelo menos cinco estados brasileiros.

Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pernambuco e Santa Catarina decidiram antecipar a aplicação da 2ª dose da vacina contra a covid-19 da AstraZeneca, de acordo com apuração do Estadão. Os principais motivos são aumentar a parcela da população totalmente imunizada e evitar ultrapassar o prazo máximo de 12 semanas entre as doses, diante das dificuldades de entregas federais.

Há também preocupação pela variante Delta, mais transmissível e fator de preocupação no país após a confirmação de casos isolados. Nos cinco estados que optaram pela antecipação, a aplicação da segunda dose deve ocorrer entre oito e dez semanas após a primeira, adiantando em quatro e duas semanas, respectivamente, a conclusão do ciclo proposto inicialmente.

Ao Estadão, o Ministério da Saúde disse que acompanha todos os estudos sobre as vacinas contra a covid-19 e qualquer modificação deve ser discutida na Câmara Técnica Assessora em Imunização e Doenças Transmissíveis. O intervalo entre doses para a vacina AstraZeneca permanece, de acordo com o ministério, o mesmo disposto em bula e orientado pelo fabricante, “de 12 semanas”.

Caso o Governo do Amazonas opte pela antecipação, a depender do prazo determinado, o grupo de profissionais da educação atendido em maio, por exemplo, pode concluir a imunização ainda neste mês, o que estava previsto para agosto.

