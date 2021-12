Governador do AM vai pagar abono aos professores de R$ 12 mil a R$ 37 mil

O governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), irá pagar no dia 23 de dezembro o maior abono do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação), no valor de até R$ 37,8 mil, para mais de 30 mil servidores da educação do estado.

O abono salarial varia R$ 12.600,00 mil a R$ 37.800,00 mil e vai abranger, além dos professores e pedagogos, merendeiras, servidores técnicos e administrativos.

Professor com trabalho de 20 horas receberá R$ 12,6 mil; de 40 horas R$ 25,2 mil e de 60 horas, R$ 37,8 mil.

O anúncio foi feito pelo governador, em live, na manhã desta quarta-feira (15).

No total, serão destinados R$ 482 milhões para o pagamento do Fundeb.

O abono é o maior da história do Amazonas em valores e, também, em servidores contemplados.

Fonte: deamazonia.com.br