FRIAGEM: Municípios do AM podem ter queda de temperatura de até 8ºC nesse fim de semana

Avanço de uma massa de ar polar pode derrubar a temperatura em até sete calhas de rios que compõem a bacia amazônica. Fenômeno deve ocorrer em Tabatinga e outras cidades entre quinta-feira (29) e sábado (31).

Municípios que fazem parte de ao menos sete calhas da bacia amazônica podem vivenciar uma queda brusca nas temperaturas a partir desta quinta-feira (26). Dados da Defesa Civil do Amazonas, utilizando modelo matemático do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), apontam que uma massa de ar polar vindo em direção ao Norte do país pode derrubar de 6°C a 8°C as temperaturas nesses locais.

Publicidade

As calhas com potenciais afetamentos são: Juruá, Purus, Madeira, Alto Solimões, Médio Solimões, Baixo Solimões e Rio Negro.

”Ou seja, se for comum em uma cidade ocorrer temperatura mínima de 26°C, com o declínio, ela poderá chegar aos 20ºC ou 18°C”, explicou a Defesa Civil por meio de nota.

A Defesa Civil, por meio do Centro de Monitoramento e Alerta (Cemoa), comentou ainda que segue monitorando o avanço da massa de ar polar junto aos órgãos oficiais de previsão do tempo.

“Qualquer atualização da previsão será informada por meio das Defesas Civis dos Municípios e do site da Defesa Civil do Estado do Amazonas. As informações estão sendo divulgadas para que haja o conhecimento e a preparação por parte da população, principalmente de áreas rurais e ribeirinhas que poderão ser atingidas”, disse a nota.

Fonte: A Crítica

Foto: Portal Tabatinga