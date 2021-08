Fiocruz realizará exame gratuito para detecção da Covid-19 em Tabatinga

Nesta segunda-feira (09/08), o prefeito interino de Tabatinga, Plínio Cruz, se reuniu com a diretora da Fiocruz Amazônia, Adele Benzaken e com o vice-diretor de Pesquisa e Inovação da Fiocruz Amazônia, Felipe Naveca, a fim de alinharem sobre a ação que acontecerá entre os dias 11 a 20 de agosto, no porto da Feira para a realização de exame gratuito para detecção da Covid-19.



Serão disponibilizados para a população, testes rápidos de antígenos com resultado em apenas 20 minutos.

Você que deseja fazer o teste para covid 19, compareça de 11 a 20 de agosto a partir das 8h da manhã no ponto de coleta montado no porto da Feira.

O atendimento será realizado em diversos horários:

Quarta-feira (11/08): Das 14h ás 17h;

Quinta à Sábado (12 a 14/08): Das 7h às 12h e das 14h às 16h;

Segunda à Quinta-feira (16 a 19/08): Das 7h às 12h e das 14h às 16h;

Sexta-feira (20/08): Das 07h às 12h.

Fonte: Secom PMT