Estudante de psicologia, Miss Brasil 2021 que usar repercussão da vitória para falar sobre saúde mental

Natural de Fortaleza, criada na cidade de Maranguape e com raízes na Bahia, Teresa Santos foi eleita a mais bela mulher do país. A modelo concedeu nesta quarta-feira (10) uma de suas primeiras entrevistas como vencedora.

A Miss Brasil 2021 e estudante de psicologia Teresa Santos afirmou que quer usar o título em favor das “coisas que acredita”, como a importância da saúde mental. Ela concedeu entrevista ao vivo no início da tarde desta quarta-feira (10) à TV Verdes Mares, a caminho da primeira sessão oficial de fotos como vencedora em São Paulo.

“Nesse momento realmente tive que dar uma pequena pausa [no curso de psicologia] para a gente conseguir focar no objetivo, que agora o foco realmente é o Miss Universo. Acredito que a saúde mental é sim uma pauta que precisa ser falada cada vez mais e eu quero usar do meu conhecimento, da minha formação, do meu estudo, que ainda sou estudante, para realmente conscientizar cada vez mais pessoas sobre os estigmas, sobre o que realmente eu acredito que importa, que eu acho que é muito relevante nos dias de hoje. Com toda certeza tenho que usar esse título em favor das coisas que eu acredito”.

A miss 2021 afirmou ainda que vive um misto de sentimentos e que a sensação da vitória é única e indescritível.

“É uma sensação que eu desejo que todo mundo passe um dia, é uma sensação única, o nosso coração para na hora. A gente não sabe o que sente porque é um mix de sentimentos, é indescritível poder representar o Ceará pela segunda vez no maior concurso do mundo é algo extraordinário”.

A cearense de 23 anos vai representar o Brasil no Miss Universo em Israel. Natural de Fortaleza, ela mora em Maranguape, cidade vizinha à capital, e, além de estudante de psicologia, é modelo.

FONTE: G1