Escolas municipais de Tabatinga retornam aulas presenciais

A Prefeitura Municipal de Tabatinga através da Secretaria de Educação-SEMED, deu início nesta segunda-feira, 31/05/21, as aulas presenciais nas escolas da rede municipal de ensino.

Após reunião com os órgãos de segurança, saúde e comunidade escolar, ficou autorizado o retorno das aulas com 30% da capacidade de alunos por sala de aula. Como protocolo, será obrigatório o uso de máscaras, álcool em gel e distanciamento social, sendo essas, medidas extremamente obrigatórias e rígidas que devem ser seguidas pelas escolas.

















O retorno só foi possível graças ao diálogo e autorização pelos órgãos de Controle e Enfrentamento à Covid-19 do município, que após uma análise nos boletins diários, observando a queda no número de internados e óbitos, mantendo assim uma estabilidade, seria possível uma retomada das atividades escolares, observando sempre dados diários, fator que vai determinar o aumento no percentual de alunos em sala ou a suspensão das atividades escolares.

É importante ressaltar o prejuízo e atraso escolar na vida de cada estudante, ocasionado em decorrência da pandemia, fator este que pode trazer consequências graves no processo ensino-aprendizagem.

fonte: Secom PMT