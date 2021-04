Em três meses, Benjamin Constant vacina todos os grupos prioritários contra a Covid-19

O município de Benjamin Constant (a 1.119 quilômetros de Manaus) ultrapassou a marca de 10 mil pessoas vacinadas com a primeira dose contra o coronavírus e concluiu, esta semana, o calendário de grupos prioritários e obrigatórios do Plano Nacional de Imunização (PNI) contra a covid-19.

O empenho dos profissionais de saúde e a gestão eficiente da aplicação das doses tornaram possível a antecipação, de acordo com o prefeito da cidade, David Bemerguy. A partir de agora, a Prefeitura de Benjamin Constant seguirá um cronograma próprio de priorizações.

“Concluímos todas as etapas de grupos de prioridade vacinando os 14 grupos de acordo com o Plano Nacional de Imunização (PNI). Essa conquista abre caminho para Benjamin definir seus próprios grupos prioritários. Reitero que, desde o início da pandemia, tivemos um grande desafio de proteger cada benjaminense e vamos dar continuidade a esse propósito”, afirmou David.

Entre os grupos já vacinados estão os profissionais das áreas de saúde, segurança, educação, portuária, os indígenas, os ribeirinhos, os privados de liberdade, os moradores em situação de rua, agentes de limpeza e de transporte coletivo da cidade.

Nesta sexta-feira (23), o município avançará com a vacinação dos servidores da área de assistência social. A imunização será realizada de 8h às 16h, na Escola Municipal Professora Graziela. As pessoas dos demais grupos prioritários que ainda não se vacinaram com a primeira dose também podem comparecer nesta sexta-feira para imunização.

Os moradores deverão ir até o local de vacinação usando máscara de proteção e portando carteira de vacinação, RG, CPF e Cartão do SUS. Já as pessoas com comorbidades devem apresentar receita ou laudo médico.

Outra importante ação que vem sendo realizada pela Prefeitura de Benjamin Constant é a busca ativa, de casa em casa, para aplicar a segunda dose nos idosos acima de 60 anos.

Para a coordenadora do PNI em Benjamin, a enfermeira Sandy Graça, a ação da busca ativa é de grande relevância, principalmente nas comunidades afetadas pela cheia ou para idosos com pouca locomoção. “A busca ativa é importante para garantir a imunização em acamados e pessoas com dificuldade de locomoção. No período de cheias, a busca ativa é fundamental para os moradores que estão em locais de difícil acesso”, destacou a coordenadora.

