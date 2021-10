Em Parintins, Saullo Vianna participa de entrega da primeira ala de UTI do interior do Amazonas

Nesta sexta-feira (15), dia em que Parintins celebrou 169 anos, o deputado estadual Saullo Vianna (PTB) participou de entregas significativas para a educação e saúde do município. A cidade foi a primeira do interior do Amazonas a receber uma ala de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Além disso, foram entregues certificados aos profissionais da educação.

A ala de UTI inaugurada no Hospital Jofre Cohen conta com onze leitos, que deve atender Parintins, zonas rurais e municípios vizinhos, como Nhamundá, Barreirinha, Boa Vista do Ramos e Maués.

“A regionalização da saúde nos municípios do interior é um dos projetos mais importantes realizados pelo Governo do Estado. Agora, pacientes de outros municípios terão atendimentos mais rápidos, sem precisar se deslocarem até a capital, como acontecia há anos. Este é um grande avanço para o Amazonas, principalmente para Parintins e municípios próximos, que também serão beneficiados”, pontuou Saullo.

Além da saúde, a educação também foi destaque no município. Profissionais que participaram do projeto ‘Trilhas do Saber’ receberam certificados de qualificação profissional. O deputado Saullo Vianna destacou sua atuação no setor educacional do município, por meio de articulação entre ele a Prefeitura de Parintins.

“Eu destinei 100% das minhas emendas da educação para o município de Parintins, em 2020 e 2021. São quase R$ 5 milhões em investimentos. E isso, claro, foi possível por meio de articulação do prefeito, que foi até mim pedir, mas, também, porque o governador cumpriu com o pagamento das emendas”, ressaltou.

Saullo se colocou à disposição, como representante da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), para continuar fortalecendo e ajudando a desenvolver a educação no Estado.

“Quero me deixar à disposição em todas as causas que vão beneficiar a educação do nosso Estado. Podem ter certeza que a Assembleia como um todo faz questão de votar as matérias importantes e que podem fortalecer o setor educacional no Amazonas, principalmente em Parintins”, finalizou.