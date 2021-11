Em Jutaí, Saullo Vianna ressalta importância do diálogo e presença do mandato no interior do AM

Visando cumprir a meta de visitar todos os municípios do Amazonas, o deputado estadual Saullo Vianna (PTB) esteve em Jutaí, nesta segunda-feira (22), onde reuniu com vereadores e líderes comunitários, para traçar soluções para as necessidades do município. O parlamentar destacou a importância de estar perto do povo, unindo forças entre os poderes executivos e legislativos estaduais e municipais.

Durante sua ida à cidade, Saullo visitou a Câmara Municipal de Jutaí, onde conversou com os vereadores da cidade. O deputado também esteve na sede do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam), onde participou da entrega do cartão do produtor rural.

Ao longo do mandato, o deputado assumiu o compromisso de estar mais perto dos municípios do Estado, conhecendo a realidade dos moradores, principalmente do interior, com objetivo de buscar soluções junto aos órgãos competentes.

“Desde quando assumi o mandato, me propus a conhecer todos os municípios do nosso Estado. Só vindo ao município, e de fato conhecendo a realidade em que o povo vive, é que poderemos contribuir, realizando intermediações junto ao governo. Por meio do mandato, nós podemos ajudar a suprir as necessidades das pessoas, ajudando nas questões de saúde, educação, setor primário”, afirmou o deputado.

Para o deputado, por conta da distância, as políticas públicas acabam demorando para chegar até municípios mais distantes, como Jutaí. Ele acredita que o diálogo entre os parlamentos contribui para o desenvolvimento das cidades.

“Quando fazemos visitas nos municípios, nós consiguimos levar as demandas aos secretários e ao próprio governador. Nós também podemos contribuir muito com a destinação das emendas parlamentares, para que, por uma união de forças com os executivos estadual e municipal, possamos atingir a necessidade mais urgente da população. E esse trabalho só é possível quando a gente vem conhecer a necessidade de perto”, ressaltou.

Saullo destacou, ainda, que sempre tem mantido o diálogo com os vereadores de Jutaí. “Já tive a oportunidade de conversar com vários vereadores de Jutaí, em Manaus, que sempre levam os pleitos do município. Mas, pra mim, é fundamental a oportunidade de vir ao município, cumprindo meu papel como representante do povo do Amazonas”, completou.