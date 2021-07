Diversidade cultural de Tabatinga é destaque no XXXIII Festival da Confraternidade Amazônica

Para enaltecer a cultura, o esporte e a gastronomia brasileira amazônica, o município de Tabatinga vai levar para o XXXIII Festival da Confraternidade Amazônica, diversas apresentações de danças, culinárias e esportivas. O Festival terá início nesta quinta-feira (15), na cidade de Letícia, na Colômbia, e reúne a diversidade da Tríplice-Fronteira: Brasil, Colômbia e Peru.

O evento, que acontece até a próxima terça-feira (20) terá participação de grupos brasileiros com apoio da Prefeitura de Tabatinga, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.

“Participamos do Festival como convidados. É um Festival tradicional e muito importante para a população de Tabatinga porque contribui para a valorização do patrimônio cultural da cidade e promovem a interação entre as cidades. Há uma competição entre rainhas, apresentação de danças, culinária, esportes”, disse a secretaria executiva de Cultura e Turismo, Lícia Franco Pessoa.

A abertura oficial do Festival acontece nesta quinta (15), às 15h com desfile das Carroças no Brasil finalizando no Centro de Letícia-CO, com a apresentação das delegações dos três países e das Misses. Às 18h, inicia a noite indígena no palco da Concha Acústica.

Na sexta-feira (16), às 18h, será a Noite do Brasil, com apresentações culturais no palco da Concha Acústica e o desfile da rainha de Tabatinga, Miss Juliana de Oliveira, de 18 anos. No sábado (17), às 18h será a Noite da Colômbia e no domingo (18), também às 18h será a vez da Noite do Peru.

As apresentações culturais se encerram na segunda-feira (19), às 18h, com a Noite Internacional e Coroação da Rainha do Festival da Confraternidade no palco da Concha Acústica.

“Então eu convido a população de Tabatinga para que participe do Festival. Participe da Noite do Brasil e torça para a nossa rainha Juliana. É um momento único, muito bonito e que podemos confraternizar juntos”, finalizou Lícia Franco Pessoa.

O Festival contará ainda com competições esportivas que vão acontecer no Estádio de Tabatinga José Odin Viana e terão disputa de basquete, vôlei, futebol de salão, tênis de mesa, xadrez, boxe e futebol, entre o sábado (17) e a terça-feira (20).

Fonte: Secom PMT