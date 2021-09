Delegação de Judô chega em solo tabatinguense

Na tarde deste Domingo (19/09/2021), após o excelente resultado alcançado no Campeonato Amazonense de Judô, os atletas do projeto JUDÔ ALTO SOLIMÕES chegaram ao município de Tabatinga-AM e foram recebidos com festa, com direito a desfile no carro do corpo de bombeiros.

A delegação composta por 21 judocas obteve uma excelente performance e conquistou ao todo 18 medalhas, sendo 10 de ouro, 03 de prata e 05 de bronze. É sem dúvida o melhor resultado já alcançado pelo município em um esporte individual. Apoio: CBMAM

Divulgacao/Internet