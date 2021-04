Consulado promove reunião sobre questões de segurança na fronteira Brasil – Colômbia.

O Cônsul da Colômbia em Tabatinga, Juan Carlos Carrillo Saltaren, presidiu uma reunião de acompanhamento sobre questões de segurança na fronteira colombiano-brasileira com as autoridades de Tabatinga e Letícia, com o objetivo de promover e desenvolver ações conjuntas de combate ao crime em suas diferentes formas. A reunião foi realizada na sede do Consulado da Colômbia, em cumprimento às normas de biossegurança, sobre o uso de espaços abertos para eventos presenciais.

Durante o encontro, as autoridades militares dos dois países aludiram a operações coordenadas conjuntamente, que deram resultados, no caso da 26ª Brigada de Selva, que realizou operações com resultados nos rios Caquetá e Putumayo.

O Comando Departamental da Polícia Nacional da Colômbia destacou as ações realizadas em conjunto com a Polícia Militar de Tabatinga, para combater a ação dos grupos do narcotráfico que atuam na região.

As Secretarias de Governo e Segurança das cidades de Letícia e Tabatinga, respectivamente, apresentaram os avanços alcançados nos dois municípios fronteiriços, especialmente nos aspectos de implementação de tecnologia, para ações de dissuasão e resposta ao crime comum e grupos organizados. .

O Vice-Prefeito de Tabatinga, Plinio Souza Da Cruz; o Secretário de Segurança Pública do Município de Tabatinga, Coronel Juan Pablo Moraes Morillas; o 2º Comandante da Capitania do Porto Fluvial de Tabatinga da Marinha do Brasil, Capitão Bruno De Oliveira Silva; Major Souza, Subcomandante do 8º Batalhão da Polícia Militar do Alto Solimões, em representação do Tenente Coronel Eddie Cesar, Comandante do 8º Batalhão da Polícia Militar do Alto Solimões.

Da mesma forma, no encontro, alguns reconhecimentos foram feitos e os empresários Pierre Oliva foram convidados especiais, representando seu irmão, o Deputado Federal Pablo Oliva, que foi reconhecido por seu trabalho na região, e o empresário Elder Vélez Barbosa, em nome de seu pai o empresário Artemio Pereira Barbosa também homenageado.

Pela Colômbia, o Eng. Iván Murillo Rodriguez, Vice-Cônsul da Colômbia em Tabatinga; o Secretário de Governo da Prefeitura de Letícia, Edson Souza; Coronel Juan Carlos Aristizabal, Comandante da Brigada de Selva 26 do Exército; Coronel Elkin Darío Osorio Diaz, Comandante do Grupo Aéreo Amazonas-GAMA, da Força Colombiana; Tenente Coronel Alvaro Enrique Mora Rodríguez, Comandante (E) da Polícia do Departamento do Amazonas; Tenente Coronel Juan David Gracia Jiménez, Oficial de Fronteira da 26ª Brigada de Selva do Exército; Tenente Comandante Julian Alonso Carrascal, Comandante (e) do Comando da Guarda Costeira da Amazônia, entre outros oficiais de alta patente das entidades militares colombianas.

O evento foi utilizado para homenagear dois ilustres cidadãos de Tabatinga.

Fonte: Assessoria Consulado