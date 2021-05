Consulado da Colômbia entrega kits de limpeza e materiais de biossegurança para Unidade Penitenciária de Tabatinga

O Consulado da Colômbia em Tabatinga visitou no dia 05 de maio de 2021, os cidadãos colombianos atualmente detidos na Unidade Penitenciária de Tabatinga, com o objetivo de entregar kits de limpeza e higiene para cada um deles, material de biossegurança e tratar de questões relativas à sua situação jurídica.

A visita do Cônsul da Colômbia em Tabatinga, Juan Carlos Carrillo Saltaren, acompanhado do Vice-Cônsul Iván Osvaldo Murillo Rodríguez, foi realizada de acordo com o programa de visitas periódicas que o Consulado da Colômbia em Tabatinga realiza desde 2019, com o objetivo de proporcionar bem-estar aos detidos colombianos e fazer com que sintam que contam com o apoio e acompanhamento do Consulado da Colômbia em Tabatinga.

Aproveitando o encontro com os colombianos realizado no presídio de Tabatinga, foi entregue a cada um deles, um kit de limpeza e abordadas suas preocupações, que foram avaliadas em cada caso. Da mesma forma, foi realizada uma revisão dos processos de cada um deles, os quais são atendidos com o apoio da Defensoria Pública de Tabatinga.

Até o momento, existem (14) detidos colombianos. Todos os presidiários, seguranças penitenciários e funcionários consulares colombianos estão vacinados. No entanto, a atividade foi desenvolvida respeitando as medidas de biossegurança necessárias para prevenir o contágio pela COVID-19 e nela cada um dos compatriotas recebeu várias máscaras faciais.

Fonte: Assessoria de comunicação Consulado.