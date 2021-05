Clinimagem: a clínica de especialidades em Tabatinga

Dr. Rogério Bochi Maronês

Ginecologista e Obstetra

CRM: 4664-AM

A Clinimagem tem como objetivo, trazer novas opções para o bem-estar e saúde dos pacientes. Contamos com profissionais experientes no setor e nos orgulhamos de atuar dentro dos melhores padrões éticos, com planejamento customizado de acordo com a necessidade de cada cliente. Desejamos a excelência e por ela nos esforçamos, a começar pelo relacionamento interpessoal de toda equipe, pois acreditamos que educação, afeto e simpatia e simplicidade são elementos fundamentais ao trato humano. Somos assim e te convidamos a fazer parte de nossa história de plenitude, sucesso e segurança.

EXAMES REALIZADOS:

Consulta Ginecológica

Consulta Pré-natal

Colposcopia

Exame Abdômen Total e Superior

Exame de Próstata

Exame de Mamas

Exame Obstétrico

Exame Morfológico

Exame Transvaginal

Exame Pélvico

Exame Doppler em Ginecologia e Obstetrícia

Exame Tireoide

CLINIMAGEM TAMBÉM OFERECE:

Fonoaudióloga todas as quintas.

Psicóloga, todas as quintas feiras.

Gastro.

Ginecologista e Ultrassonografista, atendendo de segunda a sábado.

Ortopedista

Otorrinolaringologista

Nutricionista

CLINIMAGEM DISPONIBILIZA AINDA:

Audiometria Tonal e Audiometria Vocal

AGENDAMENTO DE CONSULTAS:

(97) 3412-2806 / (97)99171-4642 / (97) 98123-1880.

Estamos na Rua Aires da Cunha, 27, Portobrás-Tabatinga-Amazonas.

Facebook: https://www.facebook.com/clinimagemmarones.com.br/