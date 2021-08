Câmara Municipal de Tabatinga aprova PL que altera cargo de Vigia para carreira similar

Na Sessão Câmara da terça-feira (10), os vereadores de Tabatinga, aprovaram em conformidade com as normas legais e amparados pelo Art.73 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Tabatinga e Art. 36 parágrafo 1° da Lei Orgânica do Município, o Projeto de Lei N° 010/2021, de autoria do Vereador e Presidente Paulo Bardales, que dispõe sobre a transposição dos vigias para carreira similar.

O projeto de Lei foi aprovado com dez votos.

Ainda durante a Sessão Câmara, foi aprovado com 13 votos o Requerimento N° 008/2021-GVNAE de autoria da vereadora Nagela Elizardo que solicita ao Executivo que através da Secretaria Munic. De Obras, que providencie iluminação nos postes das comunidades de Umariaçú I e II.

Foi aprovado também por 13 votos, o Requerimento N° 01/2021-GVGVAS de autoria do vereador Gildásio Araújo da Silva, solicitando ao prefeito, através da secretaria competente a execução dos seguintes serviços: 1) Reparo das tampas dos Bueiros, ao longo de toda Av da Amizade.;

2) Reparo e substituição das lâmpadas dos postes;

3) Reparo dos retornos do canteiro central que estão quebrados;

4) Limpeza e retirada das areias que ficam se acumulando por toda Avenida;

5) Retirada dos refletores do canteiro central e o isolamento da fiação para evitar qualquer acidente.

E finalizando a Sessão Câmara, foi aprovado por 13 votos o Requerimento N° 010/2021-GVD/GVO/GVT de autoria dos vereadores: Valdeney Rodrigues de Oliveira, Dr. Júnior Olímpio e Lucivaldo Queiroz Soriano solicitando ao senhor Prefeito que através de sua Secretaria Munic de Obras, Infraestrutura e Transporte, realize serviço de manutenção nas luminárias da estrada do bairro da Comara, que vem causando vários transtornos aos moradores como assaltos e acidentes com os veículos que trafegam pela estrada.

Por: Ascom/Câmara