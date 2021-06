Brasil sediará Copa América 2021

A CONMEBOL anunciou nesta segunda-feira (31) que a Copa América 2021 será disputada no Brasil. A entidade máxima do futebol sul-americano havia suspendido no domingo (30) a realização do evento na Argentina, devido ao agravamento da pandemia da Covid-19 no país.

Os locais e jogos devem ser confirmados nas próximas horas. O torneio tem início marcado para o próximo dia 13 e a final para 10 de julho.

A informação foi divulgada pelo Twitter da entidade, que “agradece ao presidente Jair Bolsonaro e sua equipe, assim como à CBF, por abrir as portas daquele país ao que é hoje o evento esportivo mais seguro do mundo”.

fonte: https://www.google.com.br/amp/s/www.brasil247.com/esporte/brasil-sediara-copa-america-2021-osjql6yl%3famp