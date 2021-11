Brasil registra maior queda na média de óbitos por Covid

A redução chegou a 31% na média móvel de mortes pelo coronavírus em relação aos 14 dias anteriores

O Brasil registrou na terça-feira 9, uma redução de 31% na média móvel de óbitos por covid-19 em relação aos 14 dias anteriores, o maior recuo desde o início da pandemia.

Se a comparação for feita com o registrado no pico da pandemia, em 19 de abril, a diminuição da média móvel de óbitos supera os 90%. Os dados são do Ministério da Saúde.

Segundo o ministro da pasta, Marcelo Queiroga, o cenário de diminuição das contaminações se deve à campanha de vacinação. O país já atingiu a marca de quase 280 milhões de doses aplicadas e aproximadamente 89% da população-alvo vacinada com a primeira dose.

Vacinação em 2022

Para a campanha de vacinação do próximo ano, o governo federal informou que garantiu mais de 354 milhões de doses. Serão 100 milhões da Pfizer e 120 milhões da AstraZeneca. O restante são vacinas remanescentes da campanha de 2021, que serão utilizadas no próximo ano.