Benjamin Constant vacina profissionais de saúde com a terceira dose contra a Covid-19

Na quarta-feira (13), a Prefeitura de Benjamin Constant deu início à dose de reforço da vacina contra a Covid-19 para os profissionais de saúde do município. Localizada a 1119 quilômetros de Manaus, Benjamin Constant é uma das primeiras cidades do Amazonas a aplicar a terceira dose em todos os servidores da saúde. A campanha especial aconteceu na Sala de Frios do PNI Municipal, localizada no Hospital Municipal Melvino de Jesus.

A imunização iniciou às 8h, com grande procura por parte dos profissionais. Essa etapa é direcionada a todos os servidores das UBSs, Hospital, SAMU, Vigilâncias e Secretaria Municipal da Saúde. O prefeito David Bemerguy destaca a eficiência da imunização no município. “Mais uma vez Benjamin Constant sai na frente. A partir da autorização do Ministério da Saúde para o reforço desses profissionais, o PNI Municipal agiu rapidamente para proteger nossos servidores, que têm realizado um trabalho heroico na luta contra a Covid-19”, afirmou David.

A estimativa é que mais de 450 servidores da saúde sejam vacinados somente nessa quarta-feira. Segundo a coordenadora do PNI Municipal, Sandy Graça, esse público recebeu a segunda dose do imunizante há mais de seis meses e, portanto, já se encontra apto a receber o reforço. “Esse grupo, que é tão vulnerável, tem trabalhado arduamente desde o início da Pandemia. Hoje, eles podem receber a terceira dose para garantir mais imunidade contra esse vírus”, finalizou.

Fonte: Ascom BC