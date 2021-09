Benjamin Constant participa do 5º Encontro do Fórum de Desenvolvimento Turístico da Tríplice Fronteira

Nessa sexta-feira (10), representantes da Prefeitura de Benjamin Constant participaram do 5ª Encontro do Fórum de Desenvolvimento Turístico da Tríplice Fronteira, realizado no plenário Raimundo Gimaque da Câmara Municipal de Atalaia do Norte. Além da cidade anfitriã, também estiveram presentes secretários de turismo de Tabatinga, do Brasil, e Leticia, da Colômbia.

No encontro, foram tratadas questões de biossegurança na retomada do turismo da região, além de medidas efetivas que cada município está tomando para receber os turistas de forma segura e de acordo com os protocolos sanitários. O Fórum acompanha de perto a situação do enfrentamento à Covid-19 em toda Tríplice Fronteira.

Outros temas relevantes tiveram destaque, como a reabertura da fronteira, a confecção do Mapa Turístico da Tríplice Fronteira e demais atividades que estão sendo desenvolvidas pelos setores de turismo dos municípios. Também foi planejada uma rodada de negócios entre empresários brasileiros e colombianos. O próximo encontro está programado para acontecer em Leticia, na Colômbia.

Fotos: ASCOM/Atalaia do Norte