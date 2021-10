Atletas vencedores em competições nacionais e internacionais são homenageados em Benjamin Constant

As crianças e adolescentes esportistas do Projeto Bom de Luta, da Prefeitura de Benjamin Constant, chegaram ao município nesta terça-feira (28), carregando um total de 20 medalhas conquistadas em competições nacionais e internacionais. Eles foram recepcionados pela população, desfilaram em carro aberto pela cidade, mostrando o feito inédito nas competições de luta olímpica, e receberam homenagem no auditório do Centro de Convivência da Família.

Entre os atletas que retornaram ao município, está a jovem Ananda de Souza Januário, de 15 anos, natural de Benjamin Constant, que conquistou medalha inédita, de bronze, na Europa, durante o Campeonato Mundial de Luta Olímpica, na Sérvia. Os demais atletas participaram da Primeira Etapa Regional do Campeonato Brasileiro de Wrestling e trouxeram 10 medalhas de ouro, 7 de prata e 2 de bronze.





De acordo com o prefeito David Bemerguy, a análise dos resultados indicou a média de uma medalha por atleta. “Eu gostaria de parabenizar a todos os envolvidos nesse projeto que transforma vidas e, principalmente, aos jovens que participaram da competição. Vemos, claramente, o esporte mudando vidas. E é uma honra poder contribuir com a transformação de cada um desses jovens atletas que têm o mundo inteiro pela frente. Muito obrigado”, disse.

Campeã Mundial

Na sua chegada da Europa, Ananda de Souza Januário destacou que o esporte mudou sua vida. “Descobri o projeto Bom de Luta por meio do marido da minha irmã. Ele me convidou, vim assistir, e no mesmo dia o professor me chamou e convidou para um treino. Eu fui e ele me chamou para retornar no outro dia. Ele gostou da minha desenvoltura e eu dei continuidade. A luta mudou toda a minha vida. Já fiz capoeira, gosto muito, mas a luta olímpica mudou tudo. Estou com a minha vida bem corrida entre treinos e estudo, mas estou dando conta”, contou.

Para ser destaque mundial no campeonato da Sérvia, Ananda lembra da rotina intensa de treinos. “Meu treino é diário. Preciso treinar todo dia. Durante a pandemia, eu ia duas vezes na semana para aula e vinha pela manhã e tarde treinar. Hoje em dia eu consigo imaginar eu participando de uma Olimpíada”, disse.

No próximo mês, Ananda participará no Pan-Americano, no México. “ Nunca imaginei conhecer outro país, conhecer novas experiências, mas, agora, se Deus quiser, vou para o Pan-Americano, vou conhecer o mundo todo. Minha cidade é muito pequena, mas eu quero que o mundo todo conheça Benjamin Constant. Poder chegar em um país diferente por meio da luta foi uma honra. Senti algo novo, foi muito bom”, finalizou Ananda.

David Bemerguy completou o agradecimento aos atletas falando do apoio da Prefeitura. “Se existe o esforço desses jovens atletas, como a Ananda, podem contar que existirá o esforço da Prefeitura dando todo apoio necessário para que eles sejam destaque no Brasil e em qualquer outra cidade do mundo. Já vimos que é possível”, finalizou o prefeito.

Projeto Bom de Luta

O projeto Bom de Luta utiliza a luta olímpica como ferramenta de inclusão e transformação social. Criado em 2017, o “Bom de Luta” já projetou atletas do município em competições nacionais e internacionais.

O projeto, coordenado pela Secretaria de Assistência Social, já revelou talentos e mudou vidas, formando e treinando atletas de alto nível.

Três deles foram selecionados para o Bolsa Atleta do Governo Federal, em função dos resultados alcançados. Outros dez atletas recebem o Auxílio Emergencial Esportivo do Governo do Estado.

A luta greco-romana tem origem na Grécia Antiga e fazia parte do pentatlo. O esporte usa muita força física e estratégia, sendo as duas principais qualidades que um atleta de luta greco-romana deveria ter para ser bem-sucedido nos tempos iniciais deste esporte.