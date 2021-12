Atleta de projeto social de Benjamin Constant é recebido pelo presidente Jair Bolsonaro

Nesta quinta-feira(16/12), o atleta benjaminense de luta olímpica Jhonata Sabá foi recebido pelo presidente Jair Bolsonaro em seu gabinete no Palácio da Alvorada, em Brasília. O adolescente de 14 anos integra o Projeto Bom de Luta, iniciativa social e esportiva da Prefeitura de Benjamin Constant. Ele foi destaque na edição deste ano dos Jogos Escolares Brasileiros (JEB’s). Por esse motivo, Jhonata foi escolhido para representar o Amazonas em homenagem feita pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE).



A conversa aconteceu a convite do próprio Bolsonaro. O encontro quebrou protocolos e o jovem benjaminense chegou a sentar-se na cadeira do Presidente. Jhonata Sabá também teve a oportunidade de falar sobre o projeto Bom de Luta, e como essa iniciativa da Secretaria Municipal de Assistência Social tem ajudado crianças e adolescentes em Benjamin Constant.



O encontro de hoje foi especial, pois aconteceu antes mesmo da homenagem da CBDE aos atletas destaques do JEBs. Afinal, o Presidente queria conhecer o atleta amazonense que já havia chamado sua atenção por ocasião dos Jogos Escolares, que aconteceram em outubro, no Rio de Janeiro. Na época, a CBDE divulgou um vídeo que mostrava o esforço do jovem benjaminense para se deslocar do interior do Amazonas até a Capital Carioca. O vídeo foi compartilhado pelo presidente Jair Bolsonaro em seu perfil no Facebook, em postagem que parabenizava Jonatha pelo seu desempenho nos jogos, e que teve mais de 19 mil curtidas, 570 comentários e 1,3 mil compartilhamentos. Jhonata foi um dos grandes destaques do JEBs 2021, com duas medalhas individuais e um troféu por equipe.



Na avaliação do prefeito de Benjamin Constant, David Bemerguy, esse convite do presidente Jair Bolsonaro vem coroar o trabalho social e esportivo do Bom de Luta. “Ficamos muito felizes em saber que o Presidente, para falar sobre o futuro da Luta Olímpica no Brasil, fez questão de chamar um atleta do interior do Amazonas para conversar. O Jhonata é um orgulho para Benjamin”, declarou David.



Benjamin Constant, por meio do Projeto Bom de Luta, tem dado uma contribuição expressiva para o cenário do Wrestling no Brasil. Atletas benjaminenses como Ananda Januário, Vitor Tapaiure, Alexandre Araújo e Marlessando Maia, têm se destacado em competições nacionais e internacionais da modalidade. Somente em 2021, os lutadores benjaminenses conquistaram medalhas no campeonato Brasileiro, em Sergipe; no Panamericano, realizado no México; e nos Jogos Mundiais Estudantis, que aconteceram na Sérvia. Mais de uma dezena de atletas de Benjamin ocupam posições destacadas no Ranking da Confederação Brasileira de Wrestling (CBW), o que os credencia para representar o Brasil em competições internacionais, bem como receber o Bolsa Atleta Federal.

