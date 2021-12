Atleta de projeto da Prefeitura de Benjamin Constant receberá homenagem do Presidente da República

O atleta de luta olímpica Jhonata Sabá integra a comitiva que será recepcionada pelo presidente Jair Bolsonaro em Brasília na próxima quinta-feira(16/12). O adolescente de 14 anos faz parte do projeto Bom de Luta, mantido pela Prefeitura de Benjamin Constant, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social.



Jhonata vai representar o Estado do Amazonas na cerimônia que contará com atletas de diversas modalidades de todo o Brasil. O encontro, promovido pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE), vai homenagear os atletas que se destacaram nos Jogos Escolares Brasileiros (JEB’s). Na edição de 2021 do JEB’s, o benjaminense Jhonata Sabá conquistou duas medalhas de bronze, nas lutas greco-romana e estilo livre.



O prefeito de Benjamin Constant, David Bemerguy, destaca os resultados positivos do Bom de Luta. “Essa iniciativa tem projetado nossos atletas no Brasil e no Mundo. Vale lembrar que esse projeto segue cumprindo seu objetivo primordial, que é de tirar os jovens das ruas, utilizando o esporte como ferramenta de inclusão e transformação social”, afirmou David.



De acordo com o atleta Jhonata Sabá, a homenagem será um estímulo para seguir progredindo na modalidade. “Vai ser incrível conhecer o Presidente da República. Isso vai me incentivar a treinar mais, para buscar medalhas e representar Benjamin Constant, o Amazonas e o Brasil em competições de luta olímpica. Estou muito feliz”, destacou.





Atualmente, o Bom de Luta possui mais de uma dezena de atletas em posições destacadas no Ranking da Confederação Brasileira de Wrestling (CBW). Segundo o coordenador do projeto, Jhonny Franco, o desempenho dos lutadores nas competições é a credencial para a conquista de incentivos, como o Bolsa Atleta Federal. “O Wrestling de Benjamin Constant é referência no Brasil, com resultados expressivos. Temos aqui a base para participar de eventos nacionais e internacionais que acontecerão em 2022. O reconhecimento do Jhonata é fruto de um trabalho persistente de políticas públicas, por parte de Prefeitura e da Secretaria de Assistência Social”, finalizou.