Amazonas Energia promove ação social no Dia das Crianças

Para a comemoração do Dia das Crianças neste ano, pensando mais uma vez naqueles que mais precisam, a Amazonas Energia promoveu uma ação social na comunidade Cristo Rei em Tabatinga, doando brinquedos e entregando lanches para as crianças do local.



A ação Energia Solidária, aconteceu no dia 12 de outubro comemorado o dia da Padroeira do Brasil e também o dia das crianças, tendo como principal causa à solidariedade. Todos os brinquedos e comidas foram doados pelos colaboradores da empresa.







“O amor e os ensinamentos de Jesus são guia para todos que procuram levar vida por onde passa. Essa missão é cheia de solidariedade e caridade, que são essenciais para criar uma sociedade mais justa, digna e cheia de amor ao próximo.” Relatou Natália Moraes Supervisora da Unidade.