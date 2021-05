Amazonas Energia doa mais de 100 cestas básicas a famílias carentes de Tabatinga

De acordo com o gerente Comercial e de Administração do Interior da Empresa Amazonas Energia, Fernando Amazônidas Costa Xavier, este foi o 11º sábado da ação solidária que, junto as outras ações, já doou cerca de 6.200 mil cestas básicas em todo o Amazonas.

O mundo enfrenta uma grande crise devido a pandemia causada pelo coronavírus (COVID-19), e esta situação trouxe dificuldades a muitas famílias, o que despertou nas pessoas o lado solidário de ajudar ao próximo, e foi pensando nisso que a Amazonas Energia criou o projeto “Energia Solidária”, que na manhã de sábado (08), contemplou Tabatinga onde realizou a distribuição de mais de 100 cestas básicas para famílias em estado de vulnerabilidade em alguns bairros da cidade.







O Energia Solidária é uma ação da Amazonas Energia que conta com a participação de colaboradores da Empresa que, além de fazerem suas doações, ajudam na montagem e entregas dos kits para auxiliar várias famílias que estão passando necessidades por conta do enfrentamento a pandemia do coronavírus. Mais de 20 colaboradores e suas famílias participaram desta ação. As próximas ações devem contemplar outras comunidades de Manaus e do interior do Amazonas.

O projeto ‘Energia Solidária’ tem como slogan: Mais que energia, distribuindo solidariedade para o Amazonas.

Fonte: Assessoria de Imprensa Amazonas Energia