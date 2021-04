Aeroportos de Tabatinga, Tefé e Manaus serão leiloados nesta quarta-feira, 07.

Ao todo, 22 aeroportos de todo o país deverão ser privatizados. Evento deve acontecer de forma virtual, a partir das 10h (horário de Brasília).

Os aeroportos de Manaus, Tefé e Tabatinga serão leiloados nesta quarta-feira (7). A informação foi confirmada pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e pelo Ministério da Infraestrutrura. Ao todo, 22 aeroportos de todo o país deverão ser privatizados. O evento deve acontecer de forma virtual, a partir das 10h (horário de Brasília).

Em setembro de 2020, o Ministério da Infraestrutura apresentou ao Tribunal de Contas da União (TCU) um estudo sobre a sexta rodada de privatizações. Na época, a informação foi confirmada pelo presidente Jair Bolsonaro em uma rede social. Segundo ele, a expectativa do Governo Federal é realizar todos os leilões até o final de 2021.

Ainda em dezembro, o TCU deu o aval para o governo seguir com o processo de privatização, seguindo o esquema do Ministério de dividir os aeroportos em três blocos regionais. Os aeroportos do Amazonas estão no bloco norte, ao lado das unidades de Porto Velho (RO), Rio Branco (AC), Cruzeiro do Sul (AC) e Boa Vista (RR).

O bloco tem movimentação de 4,6 milhões de passageiros. No entanto, o Ministério não especificou se esse dado é mensal ou anual. Já a concessão deve durar 30 anos e o governo estima que durante todo esse tempo sejam gerados 3.862 empregos diretos e indiretos.

Fonte: G1

Foto: Portal Tabatinga