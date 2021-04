Aeroporto de Letícia-Co será reaberto dia 1º de maio.

O Ministro da Saúde da Colômbia, Fernando Ruiz Gómez, anunciou a reabertura do Aeroporto Internacional Vásquez Cobo a partir de 1º de maio. Somente quem tiver as duas doses da vacina Covid-19 poderá viajar.

Sendo a única via de acesso ao resto do país, Letícia, capital do departamento do Amazonas colombiano, está há 4 meses com o aeroporto fechado para voos comerciais. Vale lembrar que a fronteira continua legalmente fechada, motivo pelo qual, brasileiros não poderão ainda viajar a turismo, exceto casos de saúde com a prévia autorização do consulado.

Foto: divulgação/internet