Adolescentes de 12 a 17 anos dão exemplo e se vacinam contra Covid-19 em Benjamin Constant

Os adolescentes de 12 a 17 anos foram o público-alvo da vacinação contra a Covid-19 em Benjamin Constant nesta quarta-feira (18). Animados, com plaquinhas e fazendo registros, os adolescentes deram exemplo desde as primeiras horas da manhã, comparecendo aos locais de vacinação, definidos pela Prefeitura Municipal.

Os adolescentes foram vacinados com imunizante da Pfizer, único que tem autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para ser aplicado em menores de 18 anos. O município de Benjamin Constant foi um dos primeiros do Amazonas a liberar a vacina para essa faixa etária.

De acordo com o prefeito David Bemerguy, os adolescentes demonstraram muito interesse em se vacinarem. “É muito gratificante ver uma geração preocupada e vindo se vacinar. Não tem motivo para ter medo. Essa geração está sempre com o celular e sabe mais do que muitos adultos que só a vacina pode acabar com a pandemia. Fiquei muito feliz com a ação de hoje”, disse.

Nesta quarta, a Prefeitura de Benjamin Constant liberou a vacinação para jovens a partir de 12 anos com comorbidades e 15 anos sem comorbidades, além de adolescentes grávidas e puérperas. “Eu peço que se você for adolescente, chame seus amigos acima dos 18 anos, chame seus tios, seus pais que ainda não se vacinaram e mostre a eles o quanto a vacina é importante”, completou David Bemerguy.

A Escola Graziela vacinou estudantes da rede municipal da área urbana de 15 a 17 anos; além de adolescentes gestantes e puérperas de 12 a 17 anos e adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades. Já os adolescentes de 15 a 17 anos, estudantes da rede estadual de ensino, foram vacinados no Ceti.

Vacinação jovens acima dos 18 anos

A partir desta quinta-feira (19), a Prefeitura de Benjamin Constant continua a vacinação para pessoas acima dos 18 anos. Para se imunizar, basta comparecer ao posto da Praça da Matriz com CPF, cartão do SUS e comprovante de residência.

A Secretaria Municipal de Saúde de Benjamin Constant orienta que quem comparecer aos locais de vacinação, deve usar máscara e manter o distanciamento social.