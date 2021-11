Administração Municipal de Benjamin Constant reforça parceria com a UFAM

Na manhã desta quarta-feira, representantes da Prefeitura de Benjamin Constant estiveram reunidos com o coordenador do Curso de Administração do INC-UFAM, o professor e mestre Vagner Olavo. Na ocasião, o executivo municipal reforçou parcerias com a instituição, para a disponibilização de cursos e capacitações voltadas ao turismo. O encontro aconteceu no Instituto Natureza e Cultura, em Benjamin Constant.

Para o prefeito de Benjamin Constant, David Bemerguy, é necessário buscar qualificação para toda a cadeia envolvida com o setor no município, sobretudo nesse cenário atual de retomada econômica. “O município já tem uma parceria sólida firmada com a Universidade Federal do Amazonas. Estreitar os laços com o Curso de Administração vai dar ainda mais fôlego ao turismo local, que tem grande potencial de geração de emprego e renda’, declarou David.

De acordo com o secretário de turismo de Benjamin Constant, Marcelo Lopes, o encontro foi muito produtivo. “Abordamos ações para o fomento do turismo e empresas, oficinas de educação financeira e atendimento ao cliente, além do apoio às associações de mulheres artesãs de Benjamin Constant”, destacou.

Na reunião, também foram acertados os detalhes da visita que o Conselho Regional de Administração do Amazonas fará a Benjamin Constant. A entidade virá ao município para apresentar o Projeto IGM – Índice de Governança Municipal e Cidades Inteligentes.

Fonte: Assessoria Ascom