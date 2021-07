33º Festival da Confraternidade Amazônica começa dia 15 de julho

A XXXIII edição do Festival da Confraternidade começa dia 15 de julho. O festival acontece de 15 a 20 de julho na Concha Acústica de Letícia, com diversas atividades culturais do Brasil, Colômbia e Peru. Além de competições esportivas entre os três países, exposições artesanais e venda de comidas e bebidas típicas, o festival tem como atração de destaque, a escolha da Senhorita Confraternidade 2021.

O evento será realizado obedecendo todos os protocolos de segurança contra a Covid-19, onde será obrigatório o uso de máscara e medidas para evitar aglomerações.

Brasil

A noite do Brasil acontece na dia 16 de julho, com as apresentações e com o desfile da rainha em diversos trajes. A representante esse ano é Juliana de Oliveira que recentemente ganhou o concurso de Miss Tabatinga 2021.