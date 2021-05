18 de maio: Campanha contra o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes é realizada em Tabatinga

A Prefeitura Municipal de Tabatinga através da Secretaria de Assistência Social e CREAS, realizou na manhã desta terça-feira, 18/05/21, na feira municipal, orla e flutuantes, uma ação com abordagem e panfletagem de conscientização da campanha Nacional do dia 18 de Maio de Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes.











Tendo como lema “Faça Bonito” a campanha está voltada com ações, principalmente no âmbito virtual e mídias sociais (devido a pandemia), com encerramento no dia 21 de maio.

Fonte: Secom PMT