05 coisas que você deve saber sobre o Ensino a Distância da UNIP

PROCESSO SELETIVO GRADUAÇÃO – TURMA AGOSTO / 2021

INSCRIÇÕES: 01/08/2021 até 31/08/2021

Maiores informações:

Rua Marechal Mallet, Centro

Fone: 97 3412-3505

E-mail: [email protected]

Tabatinga-Am

05 coisas que você deve saber sobre o Ensino a Distância

1 – O Ensino a distância da UNIP é reconhecido pelo MEC?

Sim. Todos os cursos da UNIP Interativa são reconhecidos pelo MEC e além disto o Diploma que o aluno recebe é idêntico ao recebido pelo aluno que estuda no ensino presencial.

2 – Estudar presencial é mais interessante que a distância?

Estudar a distância pode ser muito interessante, pois o Polo Tabatinga oferece além de Tutores presenciais, Internet gratuita para os estudos, vídeo aulas gravadas e muita comodidade, e analisando os dados recentes , existem Instituições públicas de Ensino Superior que começam com turmas de 40 alunos e formam apenas 4 ou 5, ou seja o que vale na realidade é a vontade do aluno pois tanto no presencial como no ensino a distância esta é a formula do sucesso: Vontade de Estudar!

3 – É caro estudar a distância?

Não. Pelo contrário, o ensino a distância veio para popularizar o ensino, mas não devemos confundir popularizar com baixar a qualidade, pois esta modalidade é muito cobrada neste quesito pelo MEC o que leva o aluno a ter uma qualidade idêntica ao do presencial por um preço muito mais acessível.

4 – Estudar a distância é difícil?

Você terá que ter uma rotina de estudos, dedicando um tempo da sua semana para isto, a vantagem é que os horários são flexíveis permitindo que você estude e trabalhe sem problemas, porem o aluno que estuda a distância tem que ser muito disciplinado.

5- E na minha colação de grau eu terei que ir para São Paulo, já que a sede da Universidade fica em São Paulo?

Não. Tudo é feito em Tabatinga, a solenidade de colação de grau, a entrega do certificado de conclusão, e posteriormente a entrega do Diploma, tudo será realizado e entregue em Tabatinga.

Fonte: Alexandre Pinheiro – Diretor do Polo Unip de Tabatinga